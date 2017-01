WirtschaftsWoche: Andrea Nahles will den Anspruch auf befristete Teilzeit gesetzlich verankern. Das klingt doch gut: Eltern, die für die Kindererziehung in Teilzeit gehen, bekommen nach einer bestimmten Zeit ihren Vollzeitjob zurück.

Hans-Peter Löw: Frau Nahles macht das, wie sie sagt, um den Koalitionsvertrag zu erfüllen. Darin heißt es, dass Arbeitnehmer, die wegen der Kindererziehung oder zur Pflege von Angehörigen, in Teilzeit arbeiten, anschließend zurück in eine Vollzeittätigkeit wechseln können. Diese Möglichkeit gibt es aber schon heute. Und das ist gut so. Das allgemein allen Unternehmen vorzuschreiben, halte ich für schwierig zu handhaben.