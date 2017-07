Würden Sie das auch so formulieren, wenn Sie sich einen Kollegen aus einem anderen Team borgen wollten? Herzlichen Glückwunsch, dann haben Sie sich in vier Sätzen einen Feind gemacht, wie Rhetoriktrainer Peter Flume erläutert. Denn diese Anfrage signalisiert der Gruppenleiterin gleich dreimal, wie wenig ihre Arbeit Wert ist:

"Sie können doch", sagt der Abteilungsleiter und deutet damit an, dass er besser weiß als die Kollegin, wie Personalressourcen eingesetzt werden sollten. "Sie haben doch noch zwei Gleichqualfizierte" oder übersetzt: für die anfallende Arbeit würden auch weniger Mitarbeitern genügen. "Sie wissen doch, wie wichtig dem Vorstand das ist" signalisiert, dass es unterschiedlich wertige Arbeiten gibt. Der Abteilungsleiter wertet die Teamleiterin damit in der Verhältnismäßigkeit zu seinen Aufgaben ab.

Vermutlich ist keine dieser Äußerungen wirklich so gemeint. Doch es besteht die Gefahr, dass die Teamleiterin eine Geringschätzung des Abteilungsleiters wahrnimmt. Folgen könnten dann hartnäckiger Widerstand gegen diese Bitte sein. Kurzum: die Situation verschlechtert sich.

Weniger "ich" mehr "du"

Rhetoriktrainer Peter Flume empfiehlt deshalb in seinem neuen Buch „Die Kunst der Kommunikation“, weniger die eigene Wahrheit in den Mittelpunkt zu stellen - ich brauche deine Mitarbeiter für mein wichtiges Projekt - und sich stattdessen mehr für den anderen zu interessieren. In etwa: Können Sie von ihren Top-Leuten jemanden entbehren, der mir bei der Präsentation für den Vorstand hilft? Gleiche Intention, völlig andere Wirkung.

Mit Wertschätzung können verfahrene Situationen verbessert oder gleich ganz vermieden. „Ich glaube, dass herablassendes Verhalten Menschen demotiviert“, sagt Frank Schabel vom Personaldienstleister Hays. Umgekehrt glaubt er, dass die richtige Kommunikation vorhandene Motivation verstärkt und nachhaltig verankert. Die intrinsische Motivation müsse zwar vom Mitarbeiter kommen. Dennoch gebe es Rahmenbedingungen, die für besseres Arbeitsklima sorgen und langfristig ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sein können. „Wertschätzung und Vertrauen sind kostbare Werte.“