Eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland rechnet offenbar damit, dass ihre Mitarbeiter das seit dem 6. Januar geltende Entgelttransparenzgesetz nutzen werden. Das legt eine Kienbaum-Studie nahe, für die im vergangenen Monat 104 Unternehmen online befragt wurden. 85 Prozent der Unternehmen gehen demnach davon aus, dass Anfragen gestellt werden.

Dabei sahen gleichzeitig 67 Prozent der teilnehmenden Firmen zum Zeitpunkt der Studie noch gar keine Anzeichen dafür. 23 Prozent gaben an, dass der jeweilige Betriebsrat bereits Andeutungen gemacht habe. In acht Prozent der Unternehmen hatten Mitarbeiter angekündigt, von ihrem Auskunftsrecht Gebraucht zu machen. Lediglich zwei Prozent der Unternehmen gaben an, selbst proaktiv an das Thema herangehen und die Belegschaft über ihre Ansprüche in Kenntnis setzen zu wollen.