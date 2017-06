Demnach muss jede zweite Führungskraft fünf bis zehn Change-Projekte gleichzeitig bewältigen, viele auch mehr. Bei den Projekten geht es zum Beispiel darum, Verträge schneller abzuwickeln oder mit weniger Personal dieselbe Masse an Arbeit zu schaffen.

„Führungskräfte bekommen doppelte Arbeit aufgebürdet“, lautet das Fazit von Mutaree-Geschäftsführerin aus Wiesbaden. Während die Arbeitsbelastung der normalen Mitarbeiter schon um 20 Prozent steigt, wächst das Arbeitspensum der Manager dadurch um 30 bis 50 Prozent, so Schmidt. Die Manager schleppen die Arbeit dann mit nach Hause und erledigen sie abends und am Wochenende. Warum? "Weil sie nach wie vor ihre Umsätze bringen müssen", so Schmidt.