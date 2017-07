Große E-Mails, die das System lahmlegen, langsamer Up- und Download von Dateien aus dem Internet , schlechter Empfang auf mobilen Geräten oder Probleme bei Voice-over-IP- und Video-Calls: Vor drei Jahren hat der IT-Dienstleister Computacenter Mitarbeiter von 250 deutschen Unternehmen befragt, was sie bei der Arbeit am meisten nervt . Abgesehen von menschlichen Faktoren wie der doofen Kollegin, dem meckernden Chef oder dem Endlosstau auf dem Weg ins Büro. Das Ergebnis: die schlechte lokale Netzwerkperformance beziehungsweise die lahme Internetanbindung.

In Deutschland haben nur 6,6 Prozent der Haushalte schnelles Internet. Im ländlichen Bereich liege die Abdeckung mit Breitband sogar nur bei 1,4 Prozent. Zum Vergleich: In Estland haben 73 Prozent der Haushalte Glasfaseranschluss. Im OECD-Vergleich belegt Deutschland bei der Versorgung mit Glasfaseranschlüssen Platz 28 von 32.

Das ist nicht nur für all diejenigen störend, die ihre Lieblingsserie ruckelfrei streamen wollen, oder die leidenschaftliche Online-Gamer sind. Tatsächlich existenzbedrohend ist die schlechte Versorgung mit schnellem Internet für Unternehmen. So haben Unternehmen tatsächlich schon Kunden verloren, weil ihnen die lahme Internetverbindung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist das Ergebnis einer Yougov-Umfrage im Auftrag von WiredScore, einem Anbieter von Bewertungssystemen für Gewerbeimmobilien. Dass es nur elf Prozent sind, denen die Kunden schon mal weggelaufen sind, ist eigentlich erstaunlich. Denn 88 Prozent der Führungskräfte sagen, dass ihre Mitarbeiter auf schnelles Internet angewiesen sind, um gute Arbeit zu leisten.

Demgegenüber stehen mehr als 23.000 Gewerbegebiete in Deutschland, die bis heute keinen Anschluss ans Glasfasernetz haben. Besonders mies ist die Anbindung in Sachsen und Bayern, wo 3819 beziehungsweise 3352 Gewerbeflächen ohne Breitband auskommen müssen. In Nordrhein-Westfalen arbeiten Unternehmen an 2721 Gewerbestandorten noch mit dem 56-k-Modem.