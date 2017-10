Platz acht: Skandinavien

Die Beratungsgesellschaft Willis Towers Watson analysiert jedes Jahr die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen in Europa. Ergebnis der aktuellen „CEO pay landscape in the Eurotop 100“-Studie: 2016 ist die Gesamtdirektvergütung der europäischen Chefs im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs Prozent gesunken: von 5,8 Millionen Euro im Median auf 5,4 Millionen Euro 2016.

„Während die Grundgehälter und auch die Höhen der gewährten langfristig variablen Vergütung stabil blieben, sind die ausbezahlten Boni für das Jahr 2016 zurück gegangen“, sagt Helmuth L. Uder, Leiter des Beratungssegments Talents & Rewards bei Willis Towers Watson.

Im Ranking der Länder, in denen CEOs das meiste Geld verdient haben, belegt Skandinavien den zehnten Platz. Das Grundgehalt machte hier 59 Prozent der Bezüge aus (2015: 46 Prozent), 21 Prozent waren kurzfristige Boni (2015: 34 Prozent) und 20 Prozent entfallen auf langfristige Incentives.