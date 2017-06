François Gonczi ist Diplom-Ingenieur für numerische und angewandte Mathematik und arbeitet seit Januar 2004 bei dem Stromerzeuger Électricité de France (EDF). Vom Business Analyst mit klarem mathematischem Schwerpunkt arbeitete er sich über den Policy Advisor für europäische Netzpolitik zum Leiter Service Systems hoch. 2015 wurde er dann Chief Digital Officer (CDO) des Energiekonzerns. "Ich bin bei EDF dafür bekannt, ein guter Vermittler zu sein. Und selbst beim kleinsten Digitalprojekt müssen alle Beteiligten an einen Tisch geholt werden." Aus diesem Grund hat ihn sein Arbeitgeber in die vor zwei, drei Jahren noch nahezu unbekannte Position befördert. "Dass ich das kann, hat wenig mit meiner Berufsausbildung zu tun", sagt Gonczi.

„Die Zeit der Pilotprojekte und Digital-Experimente in einzelnen Geschäftsbereichen scheint vorbei zu sein und in den Vorstandsetagen kümmert man sich nun auch um die nötige Führungskompetenz, um eine Digital-Strategie aufzusetzen.“

Allerdings steigt der Anteil an Unternehmen mit einem CDO weltweit: zwischen 2015 und 2016 verdreifachte er sich von sechs auf 19 Prozent. „Der massive Anstieg ebenso wie die Rekrutierungsbemühungen weltweit verdeutlichen die Professionalisierung der Digitalisierung in den Unternehmen“, sagt Olaf Acker, Leiter Digital Services bei Strategy&.

Die weltweit höchste CDO-Dichte gibt es übrigens nicht in den USA, sondern in Europa. Dort haben 34 Prozent der Großkonzerne einen CDO. Innerhalb Europas liegt Frankreich mit einer CDO-Quote von 62 Prozent klar an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 39 Prozent. Die Plätze drei, vier und fünf gehen an Großbritannien (35 Prozent), Spanien (33 Prozent) und die Schweiz (33 Prozent).

He höher der Börsenwert, desto eher gibt's einen CDO

Grundsätzlich gilt: Je höher der Börsenwert eines Unternehmens, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein CDO im Management sitzt. So verfügten 33 Prozent der Unternehmen mit einem Börsenwert jenseits der 18 Milliarden Dollar (16,2 Milliarden Euro) über einen CDO, bei einem Börsenwert von 8,7 bis 18 Milliarden Dollar war dies nur noch bei 18 Prozent der Fall.

Die Aufgaben und somit auch die Anforderungen an einen CDO unterscheiden sich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen. „Während es den kosumentenorientierten Branchen wie der Unterhaltungsindustrie darum geht, Customer Experience und Konnektivität zu verbessern, arbeiten Versicherer und Banken darüber hinaus auch daran, ihre internen Abläufe komplett zu digitalisieren“, so Acker.