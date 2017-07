Damit niemand unwissentlich in die Falle tappt, haben sich viele deutsche Unternehmen Richtlinien auferlegt:

Außerdem haben gemäß der besagten EY-Studie fast alle deutschen Unternehmen (98 Prozent) interne Antibestechungs- oder Antikorruptionsrichtlinien. International haben das 84 Prozent der Betriebe. Den deutschen Unternehmern ist es also vergleichsweise wichtig, nicht wegen Bestechlichkeit vor den Kadi gezerrt zu werden - und im schlimmsten Fall wie Thyssenkrupp nach dem Auffliegen des Schienenkartells jahrelang um die Schuldfrage zu streiten .

Zumindest in Deutschland ist das so. Geht es um Geschäfte im Ausland, ist es vielen Managern offenbar nicht mehr so wichtig, wie viel die Flasche Wein kostet, zu der der Geschäftspartner lädt und welche Regeln vor Ort überhaupt gelten. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage von KrolLDiscovery, einem Unternehmen, das Firmen, Anwaltskanzleien und Behörden bei der Sammlung, Analyse und Aufbereitung digitaler Daten für interne Untersuchungen oder Gerichtsverfahren unterstützt.

Demnach wollen zwar 71 Prozent der deutschen Unternehmen ins Ausland gehen beziehungsweise ihre dortige Marktposition ausbauen. Sorgen bereiten ihnen jedoch die Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften im grenzübergreifenden Geschäftsverkehr, die für viele kaum zu überblicken sind. 47 Prozent der befragten Manager sagten, dass sie keinen Überblick über die verschiedenen Gesetzte und Richtlinien im Ausland haben.