Was die Störungen am Arbeitsplatz angeht, sind auch hier die Ursachen in der Regel vielfältig. Die gute Nachricht ist, dass jede Verbesserung in diesem Bereich zu Effizienzsteigerungen und Reduzierung von Verschwendung im Unternehmen beiträgt. Denn selbst Unterbrechungen von drei Sekunden erhöhen die Fehlerquote erheblich, wie Forscher aus den USA nachgewiesen haben.

Auch hier braucht es eine tiefergehende Analyse des Problems: Wer stört wen, warum und stört das den Betroffenen wirklich?

Trotzdem gibt es einige Maßnahmen, mit dem in fast allen Unternehmen kurzfristig Entlastung geschaffen werden kann: