Mandatswechsel 2017

Neue Gesichter in den Aufsichtsräten der deutschen Großkonzerne: Nachdem im vergangenen Jahr 39 Aufsichtsräte bei den Dax 30 ersetzt wurden, kamen in diesem Jahr 17 neue Aufseher hinzu. Die Personalberatung Russell Reynolds untersucht jährlich die Veränderungen in den Dax30-Aufsichtsräten im Hinblick auf ihre Zusammensetzung und formale Qualität: Bewertet werden die biographischen Angaben der Aufsichtsräte sowie die Kriterien geschäftsrelevante Erfahrung, die Zahl der Mandate, Diversität – Ausländer- und Frauenanteil – sowie ihre Digitalkompetenz.