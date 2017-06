von Jan Guldner

Der Weg zum Glück führte früher über Geld, Macht und Status. Eine neue Generation von Führungskräften sucht das gute Leben außerhalb dieser angestaubten Karriereziele.

In der Wirtschaftswelt von heute werden sie dagegen bewundert. Hier zählt der Wunsch nach einem Leben, das sich nicht nur über das richtige Laufbahn-Management und den materiellen Erfolg definiert; das sich nicht buchstäblich erschöpft in Karrierekalkülen und Optimierungsgedanken.

Aber was genau gewinnen Erfolgsmanager durch den Verlust von Stress und Ansehen, von Zeitdruck und Bonuszahlungen? Wie schaffen Manager den Spagat zwischen ihren beruflichen Ambitionen und seelischen Bedürfnissen? Kann und soll man das überhaupt trennen: ein durchgetaktetes Arbeits-Ich fürs gefüllte Portemonnaie – und ein entspanntes Freizeit-Ich fürs erfüllte Gemüt? Wie definieren Wissenschaftler ein erfolgreiches, gelungenes Leben – und was können wir davon lernen?

Die Antworten darauf erfahren Sie in der neuen WirtschaftsWoche (Heft 25 ab Freitag am Kiosk). Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die neue Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.