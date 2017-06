Unzählige Lifecoaches und Karriereberater geben in ihren Blogs gut gemeinte Ratschläge. Und bei Facebook lässt einen zuweilen der erweiterte Bekanntenkreis an den eigenen Erfolgsrezepten teilhaben.

All das mag seine Berechtigung haben - ob es funktioniert, ist aber mindestens unklar. Ein stetig wachsender Forschungszweig bietet aber Erkenntnisse, die zumindest mit wissenschaftlicher Strenge überzeugen können. Ein kurzer Einblick in die Glücksforschung.

Für ihre Studie setzten die Forscher dann die Häufigkeit dieser Form des Gens in einem Land mit dem dort erfassten Maß für subjektives Wohlbefinden in Verbindung.

Minkov und Bond fanden einen klaren Zusammenhang: War die Serotonin-freundliche Ausprägung des Gens in der Bevölkerung häufig vorhanden, lag auch das subjektive Wohlbefinden insgesamt besonders hoch.

"Die genetische Herkunft verdammt bestimmte Länder aber nicht sofort zu einem bestimmten Glücks-Wert", so die Autoren. Es gebe darüber hinaus etliche situationsabhängige Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen.

Auch mal nicht arbeiten

Die Tatsache, dass mittlerweile jeder Mensch ein Smartphone in der Tasche hat, haben sich Alex Bryson vom University College in London und George MacKerron von Universität von Sussex zunutze gemacht. Sie haben einen Datensatz ausgewertet, die ihre Studienteilnehmer über die App "Mappiness" seit 2010 regelmäßig füttern. Jeder App-Nutzer bekommt zufällige "Dings", also kleine Erinnerungen auf dem Handy, die sie darauf hinweisen, an einer sehr kurzen Umfrage teilzunehmen. Darin sollen die Teilnehmer angeben, wie glücklich, entspannt und wach sie sich gerade fühlen. Mehr als eine Million Datenpunkte von Zehntausenden von Nutzern sind so zusammengekommen.

Das für jeden Berufstätigen ernüchternde Ergebnis: Nirgendwo waren die Teilnehmer weniger glücklich als bei der Arbeit - außer, wenn sie krank im Bett lagen. Wer das ändern will, sollte sich stattdessen darauf einstellen, weniger zu arbeiten. Die größten Glücksbringer waren Intimität mit anderen Menschen, Kultur, Sport und soziale Kontakte.