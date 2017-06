Die eigenen Stärken kennen und einsetzen

Die Idee geht zurück auf Martin Seligman, einen der Vorreiter der positiven Psychologie. Wer das tut, was er persönlich sehr gut kann und wo seine charakterlichen Stärken liegen, empfindet dabei größere Zufriedenheit. Dazu muss man natürlich zunächst wissen, was die eigenen Stärken genau sind. Dabei hilft die Homepage von Seligman an der University of Pennsylvania.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Wer seine Stärken im Job nutzt, ist zufriedener und produktiver. Außerdem fällt es denen, die das tun, was ihren Charakterstärken entspricht, leichter, mit Stress im Job umzugehen.