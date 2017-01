Michael Bloomberg

Der aktuelle Bericht "An Economy for the 99 Percent" der Entwicklungsorganisation Oxfam zeigt: Die acht reichsten Männer der Welt besaßen im Jahr 2016 zusammengenommen 426 Milliarden Dollar - und damit mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese, bestehend aus 3,6 Milliarden Menschen, kommt zusammen auf ein Vermögen von 409 Milliarden Dollar. Michael Bloomberg, ehemaliger Bürgermeister von New York, ist einer der reichsten acht. Laut Oxfam besitzt er ein Gesamtvermögen in Höhe von 40 Milliarden Dollar.

Oxfams Berechnungen zur weltweiten Vermögensverteilung beruhen auf den Daten des Credit Suisse Global Wealth Databook 2016 sowie der Forbes-Milliardärsliste von März 2016.