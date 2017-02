WirtschaftsWoche Online: Herr Vogel, wie nehmen Sie die aktuelle Bonus-Debatte wahr?

Dieter Vogel: Für die aktuelle Diskussion habe ich wenig Verständnis. Es geht um Geld und in Geldfragen schwingt immer Neid mit. Richtig wäre klar zu machen, dass Management ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen und auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen ist, aber diese Position bringt deutlich weniger Wählerstimmen. Bei den Vorschlägen wird vergessen, dass wir uns in einem internationalen Wettbewerb befinden. Die Manager-Vergütungen in Deutschland sind im internationalen Wettbewerb durchschnittlich.

Sie empfinden also horrende Gehälter, wie das viel diskutierte Beispiel Martin Winterkorn, gerechtfertigt?

Nein, einzelne Übertreibungen sind vorhanden, aber solche Übertreibungen zeigen keine Notwendigkeit für eine Regelung seitens der Politik. Das sind Fehler des Aufsichtsrates. Ein guter Aufsichtsrat verhindert solche Exzesse.