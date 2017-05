„Unternehmen leben von den Mitarbeitern, die Digitalisierung lebt von den Führungskräften“, sagt Uwe Oftinger, Geschäftsführer des Schweizer Antriebsspezialisten maxon motor. Oftinger ist einer der Teilnehmer einer Umfrage der Personalberatung Rochus Mummert Executive Consultants unter Eigentümern und Top-Managern zum Thema „Digital Leadership 2017“. Mit seiner Erkenntnis ist Oftinger unter den befragten Führungskräften eher eine Ausnahme. Schon in der Vergangenheit haben Studien, beispielsweise die aktuelle Untersuchung des Best Practices- und Technologie-Unternehmens CEB, gezeigt: Die Deutschen sind mit der Innovationsfähigkeit ihres Unternehmens, ihrem Job und den Weiterbildungen nicht zufrieden – und die Führungskräfte tun nichts dagegen.

90 Prozent gaben an, dass der sichere Umgang der Mitarbeiter mit entsprechenden Software-Lösungen kriegsentscheidend sei. In 70 Prozent der Unternehmen wird entsprechender Aufwand betrieben, um die Mitarbeiter fit zu machen.

91 Prozent der befragten 300 Personalverantwortlichen sagen: Wer im Netz nicht fit ist, kommt nicht weiter. Dagegen sagen nur 55 Prozent, dass diese Kompetenzen in ihrem Unternehmen in hohem, beziehungsweise sehr hohen Maß geschult werden.

Dass der Schwarze Peter bei den Führungskräften liegt, bestätigt auch die Studie von Rochus Mummert die WirtschaftsWoche Online exklusiv vorliegt. Für die befragten Vorstände in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielt Weiterbildung in Sachen digitalem Know How nämlich eine eher untergeordnete Rolle.

Nur knapp ein Drittel ist digital fit

So gaben sie an, dass nur ein knappes Drittel der Mitarbeiter gute oder sehr gute digitale Kenntnisse habe. Die höchste digitale Kompetenz schreiben die Führungskräfte dem IT-Leiter zu. Dabei sind fehlende digitale Kenntnisse der Mitarbeiter – egal, ob im Büro oder der Produktion – die Achillesferse der Unternehmen, wie es in der Studie heißt. Doch anstatt die Belegschaft weiterzubilden und für Neues zu interessieren, setzen die befragten Manager lieber auf Neueinstellungen junger, digitalaffiner Kollegen.