Um herauszufinden, woran das liegt, hat die auf Digitalisierung spezialisierte Unternehmensberatung etventure Großkonzerne in den USA und Deutschland befragen lassen:

Jeder Fünfte geht davon aus, dass die Digitalisierung ihn dazu zwingen wird, Leute zu entlassen. Jeder Dritte sagt, dass seine Belegschaft verunsichert sei. Kein Wunder, wenn der Chef schon nicht an die Zukunft seiner Leute glaubt. Und gut die Hälfte hält die eigenen Leute auch nicht für ausreichend qualifiziert.

Die Ergebnisse der Studie sind wenig schmeichelhaft. Zwar erkennen immer mehr Führungskräfte, wie wichtig es ist, ihrer Produkte und Dienstleistungen an die gesellschaftliche Entwicklung anzupassen. Aber während die US-Bosse optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft blicken, sprechen die Deutschen überwiegend von Verunsicherung, Sorge und Angst.

• Wie gehen sie mit der Digitalisierung um? • Was sind ihre Probleme? • Wie ändern sich ihre Geschäftsmodelle? • Wie stehen die Mitarbeiter dazu? • Wie wirken sich die Veränderungen auf Kennzahlen aus?

"Heutzutage ändert sich der Bedarf eines Unternehmens kontinuierlich. Stellen Sie sicher, dass Tools schnell und mit geringem Aufwand angepasst werden können. Zum Beispiel indem Funktionen via Konfiguration geändert werden können."

"Häufig existieren in Unternehmen Tools, die die Anforderungen erfüllen. Durch Kommunikationsdefizite oder mangelnde Prozesskenntnis werden diese nicht berücksichtigt. Überprüfen Sie genauer den Nutzen und die Potenziale der eingesetzten Tools. Erfüllen bestimmte Tools den Bedarf nicht? Dann untersuchen Sie mit der gleichen Akribie die Auswahl neuer Tools."

"Prüfen Sie, ob die Anforderung die Unternehmensstrategie berücksichtigt. Ein Beispiel ist der Onboarding-Prozess. Die IT-Abteilung erwartet, dass Software installiert und Berechtigungen angelegt werden. Die Unternehmensstrategie fordert, dass der Prozess effizienter wird. Diese Bedürfnisse müssen Sie in Einklang bringen."

Ganz anders in den USA: 60 Prozent sagen einen Zuwachs von Arbeitsplätzen voraus - wegen, nicht trotz der Digitalisierung. 90 Prozent halten ihre Mitarbeiter für ausreichend qualifiziert. Und 50 Prozent rechnen damit, schon in weniger als einem Jahr die Effekte der Digitalen Transformation in der Bilanz zu sehen. Und zwar auf der Haben-Seite.

„Problematisch ist, dass die Digitalisierung jenseits der Führungsebene noch immer eher als Risiko statt als Chance begriffen wird. Das erschwert natürlich einen schnellen Start in die Umsetzung“, sagt Philipp Depiereux, Gründer und Geschäftsführer der Digitalberatung und Startup-Schmiede etventure. Trotzdem: „In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse lässt sich im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 für Deutschland durchaus eine positive Entwicklung feststellen.“

Größtes Problem: nutzerzentriertes Vorgehen

So sagten 2016 noch 41 Prozent der Befragten, dass die Digitalisierung bei ihnen im Betrieb eines der wichtigsten Themen sei. 2017 waren es schon 50 Prozent. Und in 35 Prozent der deutschen Unternehmen ist die Digitalisierung heute Chefsache. Im vergangenen Jahr war das erst bei 24 Prozent der Fall. Nichtsdestotrotz sind sie deutschen Betriebe – im Vergleich – eher schwerfällig bei der Umsetzung. Was sie im Übrigen auch selber eingestehen.

Woran liegt es denn, wollten die Marktforscher wissen: Was sind die größten Hindernisse bei der Digitalisierung Ihres Unternehmens? 63 Prozent der befragten Deutschen antworteten: "fehlende Erfahrung bei nutzerzentriertem Vorgehen".

Übersetzt heißt das: 63 Prozent der Befragten haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was ihre Kunden wollen. Jetzt sollen sie ihre Geschäftsfelder an die Wünsche des unbekannten Wesens da draußen anpassen. Natürlich macht das Angst.