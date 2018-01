Der Modekonzern H&M hat in dieser Woche eilig eine Managerin für Vielfalt ernannt. Sie soll dafür sorgen, dass nicht noch einmal so ein PR-Gau passiert wie um einen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Coolest Monkey in the Jungle“ („Coolster Affe im Dschungel“). Ausgerechnet ein farbiger Junge trug den grünen Sweater als Kindermodel zur Schau. Das Foto löste an vielen Orten der Welt Empörung aus, weil es als rassistisch empfunden wurde. Der Konzern entschuldigte sich und versicherte, es sei alles keine Absicht gewesen.

„Viel zu spät“ setze der Weltkonzern jetzt auf Diversity Management, urteilt Andreas Hartwig, der in Berlin Diversity Manager aus- und fortbildet. „Ich bin überrascht. Bei einem Global Player wie H&M hätte ich erwartet, dass er schon längst einen Diversity Manager hat“, sagt Hartwig. „Das ist eine schwache Leistung, vor allem, weil H&M sich ja nach außen interkulturell und bunt präsentiert.“