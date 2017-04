Das wage ich zu bezweifeln – und ich schätze, dass es für jedes Unternehmen, das an einer Art Empathie-Überschuss leidet, zehn oder mehr gibt, die an einem entsprechenden Mangel kranken.

Die WirtschaftsWoche hat Recht: Zu viel Empathie kann Menschen lähmen, sie an Entscheidungen hindern. Aber ist das wirklich das Problem? Ist ein Zuviel an Empathie tatsächlich der Grund, warum mangelhafte Führungsqualität in praktisch jeder Studie zu personalwirtschaftlichen Herausforderungen auf dem vordersten Rang landet?

Sondern weil damit ein dezidiert nachrangiges Problem genauso prominent behandelt wird wie ein Missstand, der jedes Jahr enormes betriebswirtschaftliches, vor allem aber menschliches Leid nach sich zieht: In Führungsetagen herrscht ein Mangel an Empathie, kein Überfluss.

Wenn sie das erleben, was die Harvard-Professorin Amy Edmondson „Psychological Safety“ nennt. Gemeint ist das subjektive Gefühl, innerhalb einer Gruppe „gut aufgehoben“ zu sein; sagen zu dürfen, was man denkt; sich mit Ideen einbringen zu können, ohne Zurückweisung befürchten zu müssen.

Wenn man sich die Ergebnisse von Studien zur Führungsqualität genauer anschaut, sind das aber gerade die Faktoren, die am stärksten bemängelt werden. Mitarbeiter spüren, dass sie „nicht gesehen“ oder „für voll“ genommen werden, dass sie mit ihren Ideen nicht durchdringen und in der Folge Dienst nach Vorschrift machen. All dies ist meines Erachtens keinem Überschuss an Empathie geschuldet – sondern einem Mangel.