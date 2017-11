Wer seine Soft Skills nicht trainiert, fällt in ein Loch

Auch Herrn Lohse ging das so. Also kaufte er 200 Gläser Senf und Unmengen an Wurzelbürsten, betrank sich mit der Putzfrau und stürzte sich in die Hausarbeit. Er schwadronierte über Michael Jackson, den bekannten Boxer, und nervte seine Frau, bis die sich lieber einen Job als Pralinentesterin suchte als die neue Freizeit mit ihrem Mann zu nutzen.

Loriots „Papa ante portas“ ist mehr als eine Komödie, es ist eine tiefenpsychologische Studie, die zeigt: Wer führt, muss stark sein und durchsetzungsfähig, cleveres Taktieren und Leistung sind gefragt. Schwäche zeigen oder gar zugeben – nichts liegt Führungskräften ferner.



„Kommunikation und andere Soft Skills sind den methodischen und unternehmerischen Fähigkeiten gegenüber eher zurückgestellt“, weiß auch Simonsen. Gerade diese seien aber für einen „erfüllten dritten Lebensabschnitt“ besonders gefragt. Denn wer den Chefsessel gegen die Wohnzimmercouch tauscht, vollzieht einen Identitätswechsel. Und der muss erst einmal verdaut werden.