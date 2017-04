Kleinfeld war ins Visier einflussreicher Großaktionäre um die New Yorker Finanzfirma Elliott Management geraten, die schon länger seine Absetzung forderte. Hedgefonds aus dem Elliott-Imperium des milliardenschweren US-Investors Paul Singer, die nach eigenen Angaben mehr als zehn Prozent an Arconic halten, wollten die restlichen Aktionäre zur Revolte gegen die Konzernführung bewegen.

Die wegen ihrer aggressiven Einmischung in Management-Belange bei Konzernchefs gefürchteten Elliott-Fonds hatten vor allem die Entwicklung des Aktienkurses und die Ausgabenpolitik unter Kleinfeld kritisiert. Am Ende stolperte der Arconic-Chef offenbar über einen Brief, den er ohne Absprache mit dem Verwaltungsrat an seine Gegner aus dem Elliott-Lager schrieb. Dieser Schritt sei „unautorisiert“ gewesen und habe „schlechtes Urteilsvermögen“ gezeigt, heißt es in der Arconic-Mitteilung.