Führen geht heute anders, weil sich die Menschen, die geführt werden, verändert haben: Die heftig umworbenen digitalen Eliten – mehrheitlich in der Generation Y verortet – haben ganz andere Ansprüche. Ihr Beruf soll sinnstiftend sein mit viel Gestaltungsfreiheit und sie wollen im Team mit interessanten Kollegen aus allen Teilen der Welt arbeiten. Sie wollen Teil einer guten Sache sein und suchen sich deshalb einen Arbeitgeber, mit dem sie sich identifizieren können. Und sie wollen genau wissen, wie die Geschäfte in ihrem Unternehmen laufen, und mitreden auch bei strategischen Entscheidungen.

Herr Kienbaum, deutsche Manager führen schlechter als der Weltdurchschnitt. Das wurde ihnen kürzlich attestiert. Die Belegschaften haben schon seit Jahren kapituliert. Nicht nur die Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Gallup liefern jährlich schlimmere Ergebnisse. Nun stellt die Digitalisierung die Manager vor noch höhere Anforderungen bei der Mitarbeiterführung. Was müssen Manager konkret bei ihrer Führung beachten?

...das ist also eine weitere Herausforderung fürs Management: Junge Menschen, denen das Gehalt am Monatsende und ein klangvoller Arbeitgebername nicht reicht...

Führungskräfte müssen Coach und Mentor für ihre Mitarbeiter sein und mit ihnen immer auf Augenhöhe im Gespräch sein. Sie müssen wissen, was ihre Mitarbeiter umtreibt und wo es Probleme gibt. Und sie müssen wissen, was ihre Mitarbeiter wirklich am besten können, wofür sie brennen.