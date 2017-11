Mit diesem Verantwortungsgewinn wächst der potenzielle Einfluss jedes einzelnen Mitarbeiters auf den Geschäftserfolg. Nie war es so wichtig wie heute, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten – dabei zählen nicht nur die fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, sondern auch die Haltung und der Wille, sich voll ins Team einzubringen. Gleichzeitig war die Mitarbeitersuche nie so schwierig wie heute. Allein in den letzten fünf Jahren ist die Fachkräftenachfrage in Deutschland um 30 Prozent gestiegen – beinahe monatlich erreicht die Anzahl der Stellenausschreibungen für Spezialisten neue Rekordwerte. In den meisten Unternehmen gibt es heute schon erfolgskritische Positionen, die nur mit Mühe besetzt werden können. Fachkräfte, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben können, sind besonders nachgefragt. Ein Blick auf die Automobilbranche zeigt beispielsweise, dass die dortige Nachfrage nach Ingenieuren im Bereich Elektrotechnik in den vergangenen drei Jahren um rund 30 Prozent gestiegen ist, während die Nachfrage nach Maschinenbauingenieuren im gleichen Zeitraum um 15 Prozent gesunken ist.

Passende Mitarbeiter wichtiger denn je

„Hiring the best is our most important task“, sagte Steve Jobs und war damit auch in Sachen Recruiting ein echter Pionier. Seinem größten Konkurrenten Bill Gates wird das Zitat zugeschrieben: “The key for us, number one, has always been hiring very smart people.” Dem Thema Recruiting die allerhöchste Priorität auch auf CEO-Ebene einzuräumen, scheint ein Erfolgsrezept zu sein. Für Unternehmen wie Apple und Microsoft, die auf hoch qualifizierte Wissensarbeiter angewiesen sind, gilt das besonders – doch auch in Industrieunternehmen wird der einzelne Mitarbeiter wichtiger.