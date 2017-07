Als Unternehmenskultur bezeichnet man die vorherrschenden Wertemuster innerhalb einer Firma. So wie jedes Land über eine eigene Kultur verfügt, so entwickelt sich auch in Unternehmen ein gewisses Selbstverständnis - und mit ihm eine für dieses Unternehmen spezifische Herangehensweise. Es ist eine „eigene DNS“.

Im Zeitalter von Castingshows, in denen jedes noch so kleine Kind weiß, wie es sich verhalten muss, um ein Foto zu bekommen, wird es für Personaler jedoch immer schwieriger, qualifizierte Bewerber von Blendern zu unterscheiden. Der durch den Fachkräftemangel verursachte Kampf um die Top-Talente erhöht den Druck zusätzlich. Wer dann noch die anspruchsvolle Generation Y für sich gewinnen möchte, muss sich einiges einfallen lassen. Unternehmenskultur kann hier den Unterschied machen.

Personaler zu Kulturmanagern machen

"In einer wissensbasierten Gesellschaft werden diejenigen vorne sein, die eine Kultur pflegen, in der sich Führungskräfte und Mitarbeiter wohlfühlen, in der es möglich ist, sich einzubringen, zu gestalten und sich zu entwickeln, in der es ein Wir-Gefühl und eine Identifikation mit dem Unternehmen gibt", schreibt Jan C. Weilbacher von Pepper Consulting im „Human Resources Manager“.

Als Kulturverwalter nimmt Weilbacher die HR Manager in die Pflicht: "Es muss im Unternehmen Menschen geben, die sich für eine solche Kultur verantwortlich fühlen, die sie vorantreiben wollen, die den Mut haben, sich für sie einzusetzen: die Personalmanager."