Als vorerst letzter in einer langen Reihe von Chefs kündigte vergangene Woche UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber an, in der Schweizer Bank künftig ein Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzen zu wollen. So weit, so gut. Doch solche Selbstverpflichtungen waren bislang wenig wirksam. Das zeigt auch das Managerinnen-Barometer 2017 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Gerade mal 8,6 Prozent der Vorstände in den 100 größten Unternehmen Deutschlands waren 2016 weiblich. Bei den Dax 30 sieht es kaum besser aus: Nur jeder neunte Vorstandsposten war Ende vergangenen Jahres mit einer Frau besetzt; an der Spitze eines Dax-Konzerns steht bis heute keine einzige Managerin.

Managerinnen haben selten Umsatzverantwortung

Zwar steigt der Frauenanteil in Führungspositionen kontinuierlich, aber im Wesentlichen bleibt es dabei: „Nur sehr wenige weibliche Vorstände haben tatsächlich Umsatzverantwortung“, sagt die auf Managerinnen spezialisierte Headhunterin Christina Virzi, „die meisten leiten Ressorts wie Personal oder Recht – das ist zumindest ein Anfang.“