Die Aufsichtsräte der Dax-Konzerne müssen schon zu einem Drittel aus Frauen bestehen. Bevor es auch in den Vorständen so weit ist, wird es vermutlich 2040, wie eine Studie zeigt. Noch kommen auf 630 Vorstände 47 Frauen.

Die 2015 eingeführte Frauenquote in Führungsetagen von Unternehmen zeigt nach Einschätzung der Bundesregierung erste Wirkung. Dort, wo es verbindliche Vorgaben für die Erhöhung des Frauenanteils gebe, sei die Zahl der Frauen deutlich gestiegen, sagte Frauen- und Familienministerin Katarina Barley. "Endlich kommen die vielen gut qualifizierten Frauen in den Führungspositionen an und scheitern nicht mehr an der gläsernen Decke." Dax-Vorstände sind frauenfreie Zonen Schaut man sich in den Vorstandsetagen einiger Dax-Konzerne um, sieht die Sache aber schon ganz anders aus: Von den insgesamt 160 Dax 30-, MDax-, SDax und TecDax-Gesellschaften steht nur bei drei Unternehmen eine Frau als CEO an der Spitze. Die großen Ausnahmen sind Angela Titzrath bei Hamburger Hafen Logistik im SDax, Dolores Schendel bei Medigene und Marika Lulay bei GFT Technologies im TecDax.

Anzeige

Auch abgesehen vom Chefsessel sitzt in 25 Prozent der Vorstände dieser Dax-Konzerne keine einzige Frau. Insgesamt kommen in den 160 größten deutschen Unternehmen 47 Vorstandsfrauen auf 630 Männer. Nur in vier Prozent der Dax-Unternehmen gibt es immerhin schon zwei Vorstandsfrauen: Bei der Allianz, Daimler, der Deutschen Bank, Munich Re, Siemens und der Aareal Bank.

6 Monate Frauenquote : Frauen an der Spitze bleiben selten Deutschlands 30 wichtigste Konzerne erfüllen knapp die gesetzlich verordnete Frauenquote in ihrem Aufsichtsrat. An der Spitze sieht es jedoch weiter dürftig aus.

Frauenanteil in der Finanzbranche am höchsten Immerhin: Die Frauen, die im Vorstand sitzen, sind nicht nur Dekoration, sondern für das operative Geschäft verantwortlich. Das gilt jedenfalls für 27 Prozent der Vorstandsfrauen. 22 Prozent verantworten das Personal oder Zentralfunktionen wie Marketing, Forschung oder Compliance. Das zeigt eine Untersuchung des internationalen Beratungsunternehmens EY. Demnach kann die Finanzbranche den höchsten Frauenanteil vorweisen: hier sind 14 Prozent der Vorstände weiblich. In der Telekommunikation und Logistik liegt der Frauenanteil bei je 13 Prozent. Bei den klassischen Industrieunternehmen und bei der Rohstoffbranche gibt es in den Vorständen nur vier Prozent Frauen.