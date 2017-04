Bild vergrößern Bild: WirtschaftsWoche

Empathie galt lange als Wunderwaffe für verunsicherte Manager. Doch langsam kommen Zweifel an dem Allheilmittel auf. Gestreut wurden sie unter anderem von Fritz Breithaupt, der an der Indiana-Universität in Bloomington lehrt. Er hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, der verheißungsvolle Titel: "Die dunklen Seiten der Empathie".