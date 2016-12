Der Interim Manager an sich unterscheidet sich in seinen Persönlichkeitsmerkmalen signifikant vom klassischen Linienmanager, wie Norbert Bach, Leiter des Fachgebiets Unternehmensführung und Organisation an der Technische Universität Ilmenau und Andreas Pauli von der Justus-Liebig-Universität Gießen herausgefunden haben. Sie haben die Persönlichkeitsprofile von 60 Interim Managern und 164 Linienmanagern erstellt und miteinander verglichen.

Ihr Ergebnis: Interim Manager sind (im Mittel) signifikant offener für Erfahrungen als Linienmanager.

Sie sind deutlich seltener neurotisch, als gewöhnliche Manager, dafür sind sie gewissenhafter, extrovertierter und weniger harmoniebedürftig. Und sie sind deutlich eher bereit, für ihre eigenen Interessen zu kämpfen, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen. Außerdem sind sie skeptischer als Linienmanager. Wer sich zum Beruf gemacht hat, von Unternehmen zu Unternehmen zu ziehen und dort Probleme zu lösen, indem er tradierte Muster aufbricht, muss allerdings auch genauso sein. Wer es jedem Recht machen will, macht seinen Job falsch. Was allerdings nicht heißt, dass die Manager auf Zeit mit der Brechstange agieren können, wie Doerfler sagt: „Nur weil der nach sechs Monaten wieder weg ist, darf er sich nicht verhalten, wie die Axt im Walde.“