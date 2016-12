Damit ein Interim Manager erfolgreich sein kann, darf der Fokus aber nicht nur auf dem Kandidaten liegen. Auch das Unternehmen muss offen sein für das, was der Externe an Ideen mitbringt. Und ihm dürfen keine Steine in den Weg gelegt werden, was offenbar noch nicht überall selbstverständlich ist. So zeigt die Befragung von EO, dass viele Unternehmen ihre Externen nicht aussagekräftig briefen, so dass diese den Kern der zu besetzenden Position nicht erfassen können.

Anders ausgedrückt: Was die Unternehmen in Auftrag geben, ist gar nicht das, was der Interimer eigentlich tun soll. Andere sagten, dass Mitarbeiter und Manager, die Interimer als überbezahlt und unnötig einschätzen und um ihren eigenen Job fürchten, zu den größten Herausforderungen ihres Berufes gehören. Und in Frankreich scheinen besonders viele Unternehmen das Interim Management als eine Variante der Festanstellung zu missverstehen.