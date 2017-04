Verständlich, einerseits. Wenig hassen wir so sehr, wie unsere persönliche Freiheit beschnitten zu bekommen – aber genau das tun Chefs tagtäglich. Sie können unsere Autonomie einschränken, Aufträge erteilen oder Positionen besetzen. Chefs polarisieren von Natur aus.

Andererseits finden sich auf der Chefetage häufig charakterliche Deformationen. Tatsächlich sind manche Wissenschaftler davon überzeugt, dass der Prozentsatz von Verhaltensauffälligen unter Führungskräften höher ist als in der normalen Bevölkerung.

Welche fünf Manager-Typen wir nie mehr sehen wollen – und wie Sie im Zweifelsfall mit jenem Typus umgehen.

1. Der Narzisst

Was ihn auszeichnet:

Er ist für eine Chef-Karriere prädestiniert. Der Psychoanalytiker Manfred Kets de Vries ist sogar davon überzeugt, dass Narzissmus eine Bedingung für die Führungslaufbahn ist.

Der simple Grund: Narzissten halten sich für etwas Besonderes, sie streben häufig nach Macht und Prestige. In gesundem Maß ist das in Ordnung, allerdings ist die Grenze zum reaktiven Narzissmus schnell überschritten. Einerseits lieben Narzissten sich selbst am meisten, sie neigen zu Arroganz und sind unfähig zu Mitgefühl. Andererseits leiden sie unter Minderwertigkeitsgefühlen, die sie durch Anerkennung kompensieren müssen.

Wie Sie mit ihm umgehen:

Sie sollten seine vermeintliche Großartigkeit nie infrage stellen, selbst auf konstruktive Kritik reagieren Narzissten meist destruktiv. Gewöhnen Sie sich daran, Detailarbeit erledigen zu müssen, das Lob aber abtreten zu müssen. Trösten Sie sich: Die meisten Narzissten fallen schnell auf und entzaubern sich von ganz allein.