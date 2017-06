Und kann man das?

Nach unserer Studie würde ich das nicht tun. Die Jungen machen Abstriche von der Freizeitorientierung, wenn sie an die Zukunft denken. Sie wissen, dass man, um im Job erfolgreich zu sein, eine gewisse Zahl an Stunden arbeiten muss. Sie nähern sich in dieser Frage den Alten an. Aber die Alten kommen auch den Jungen entgegen, weil sie in ihren Zukunftsentwürfen der Freizeit einen viel wichtigeren Stellenwert geben. Was ein erstrebenswertes Leben betrifft, sehen wir also keinen Generationsunterschied, sondern ein allgemeines Umdenken in der Gesellschaft. Das finde ich interessant.

Was ist der Auslöser?

Ich habe Anzeichen für diese Veränderung schon in unseren früheren Studien beobachtet. Es gab dazu starke politische Impulse, wie zum Beispiel die Elternzeitregelung, die das unterstützt haben. Hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist die Abwesenheit von Vätern völlig normal geworden. Sie sind sechs Monate in Elternzeit, kommen zurück und merken: Es passiert mir nichts, wenn ich mal sechs Monate weg bin. Das gilt selbst in diesem hochkompetitiven akademischen Umfeld. Solche Erfahrungen stecken an und machen anderen Männern Mut.