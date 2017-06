Jutta Allmendinger, geboren 1956, ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität in Berlin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). In ihrem gerade erscheinenden Buch “Das Land, in dem wir leben wollen” analysiert sie die Ergebnisse der sogenannten Vermächtnisstudie, für die mehr als 3000 Deutsche dazu befragt wurden, wie sie leben, was ihnen wichtig ist und was sie nachfolgenden Generationen hinterlassen möchten.