Ein mitreißender Redner ist Elon Musk nicht, trotzdem hört man ihm gern zu. Bei seiner Rede vor einer Abschlussklasse der USC Marshall School of Business nuschelte er folgende Weisheiten gen Publikum: „Macht nie etwas, nur weil das alle gerade so machen.“ Und: „Orientiert euch immer an den Wünschen des Kunden.“ Klingt banal, ist aber durchaus konkret. So gibt der Tesla-Gründer keinen Cent für Werbung aus, die womöglich Wünsche bei Kunden weckt, sondern investiert nur in das Produkt. Alle Bemühungen der Mitarbeiter richten sich laut Musk nur darauf, bessere Autos zu bauen. Das ist ungewöhnlich in Zeiten, in denen Unternehmen wie Apple allein durch geschickte Werbung und einen aufregenden Markenauftritt deutlich höhere Preise erzielen als die Konkurrenz. Doch Musk macht es anders. Er fragt sich vor jeder Entscheidung, ob sie wirklich dem Kunden dient. Geld für Werbung auszugeben gehört offensichtlich nicht dazu. Bisher klappt das: Mit zuletzt 49 Milliarden Dollar Börsenwert kostet Tesla mittlerweile mehr als der etablierte Autobauer Ford.