Künstliche Intelligenz greift den Menschen in immer mehr Industrien unter die Arme. In der Produktion sind kluge Roboter längst aktiv und auch in der Medizin sind sie geschätzte Kollegen: Akkurat, schnell - und niemals krank oder übermüdet. Schon heute erkennt und klassifiziert Künstliche Intelligenz etwa in Computertomografien Schlaganfälle.

In der Vergangenheit sorgte die Aussicht auf Kollege Roboter jedoch eher für Unbehagen. Und zumindest bei den normalen Angestellten hat sich daran nicht viel geändert, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Demnach erwarten 64 Prozent der Deutschen, dass durch den Einsatz von intelligenten Maschinen in den kommenden Jahren ganze Berufsgruppen verschwinden.