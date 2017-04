Die Statistik belegt diese Entwicklung: Nur 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland identifizieren sich mit ihrem Job. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent haben innerlich gekündigt – so das Ergebnis der aktuellen Gallup-Studie .

Die Folge: Diese Vorgesetzten verlieren ihre besten Mitarbeiter, weil sie nicht konsequent transparent machen, was ohnehin jeder in der Abteilung weiß. Denn Mitarbeiter können sehr gut einschätzen, was ihre Kollegen leisten. Ziel eines Unternehmens muss die Verteilung 80–20–0 sein, sonst können sie in der komplexer und schneller werdenden Arbeitswelt nicht bestehen.

Vergeben Sie Noten

Einem Thomas Freund kann man deshalb nur raten, mit dem Mitarbeiter nach seinem Urlaub ein strukturiertes Gespräch zu führen, ihn zur Brust zu nehmen und ihm ein klares Feedback über seine Leistung zu geben. Das Verfahren ist einfach: Vorgesetzter und Mitarbeiter vergeben zu unterschiedlichen Bereichen wie Fachkönnen, Weiterbildung, Einsatzbereitschaft oder Zusammenarbeit Noten von 1 bis 5. Die sind Grundlage für eine Leistungsbeurteilung. Wichtig ist, dass der Vorgesetzte klar und emotionsfrei in das Gespräch geht. Und: Ideal ist, wenn er lediglich 20 Prozent der Zeit spricht und 80 Prozent zuhört. Defizite müssen benannt werden, aber auch Lösungen für Probleme gefunden, Meilensteine zur Veränderung festgelegt werden. Der Mitarbeiter verdient seine Chance.