Und der Chef des Schweizer Technologiekonzerns Oerlikon und frühere Siemens-Vorstand Michael Süß beklagte: „Wir haben heute eine gewisse Biedermeierstimmung in Deutschland“. Dabei könne die Industrie 4.0 die Abwanderung von Arbeitsplätzen nach China und Osteuropa stoppen oder sogar umkehren. Auch Hiesinger ist überzeugt, dass die Produktivität durch die Digitalisierung einen gigantischen Sprung machen werde. Als Beispiel nannte er Sensoren in Aufzügen, die Wartungsbedarf schon vor dem Auftreten von Fehlern erkennen und so die Ausfallzeiten halbieren. Hiesinger forderte Unternehmen und Politik auf, mehr Mut zu haben und sich den Veränderungen nicht zu verschließen.