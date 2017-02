Sind deutsche Manager also keine Abzocker, wie die politische Diskussion suggeriert? Man arbeitet sich an den wenigen Einzelfällen ab und nimmt das ganze System in Sippenhaft. Es ist schlicht eine Fehlwahrnehmung. Auf niedrigere Summen wird eben nicht dauernd in den Schlagzeilen referiert. Dabei liegen mehr als zwei Drittel der Vorstandsvergütungen unter dem Wert von sechs Millionen Euro.

Das ist immer noch sehr viel. Wie haben sich die Gehälter zuletzt entwickelt?

Hier gibt es in der Öffentlichkeit offenbar eine Fehlwahrnehmung. Die Vorstände haben bei ihren Bezügen – Fixgehalt plus variable Vergütungen – seit 2006 im Schnitt jährlich um 1,9 Prozent zugelegt. Der eigentliche Sprung fand schon in den späten 90er Jahren statt, als sich die Vergütung in Deutschland stärker an dem in den USA üblichen, aktienbasierten Modell zu orientieren begann. In der Summe sind deutsche CEOs aber immer noch weit von den US-Bezügen entfernt. Und auch in Europa verdienen Topmanager in Großbritannien und der Schweiz im Durchschnitt mehr als sie.