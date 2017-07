Abgas-Betrug, Kartellverdacht, immer mehr Auto-Manager geraten ins Visier der Ermittler – schon vor dem Diesel-Gipfel steht fest: Deutschlands Vorzeigeindustrie braucht neue Manager. Das ist die Chance für den Neuanfang.

Am Mittwoch wollen sich Bundesregierung und Autoindustrie zum „Diesel-Gipfel“ treffen, um über die Konsequenzen aus dem Abgasskandal zu sprechen. Eine Konsequenz ist jetzt schon klar: Die Manager an der Spitze der Autohersteller, die in den Skandal involviert sind – also alle außer Opel – sind kaum noch tragbar. So will die VW-Spitze Audi-Finanzvorstand Axel Strotbek, Audi-Produktionschef Hubert Waltl, Audi-Personalvorstand Thomas Sigi und Audi-Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter absetzen. Konzernchef Matthias Müller habe die vier bereits über ihre bevorstehende Abberufung informiert. Audi-Chef Rupert Stadler soll sein Amt vorerst behalten. „Stadler ist angeblich immer noch sakrosankt, aber ich denke schon, dass es da weitere Eruptionen geben wird. Voggenreiter und Konsorten waren erst der Anfang“, schätzt Richard Fudickar, Partner der Personalberatung Boyden.

Ein Insider sagte jedoch gegenüber dem Manager Magazin, dass Stadler die Krise ausbade müsse. Wenn ein neuer Vorstandschef geholt werde, müsse man ganz sicher sein können, dass er unbelastet von der Vergangenheit in Ingolstadt starten könne. Und das könne man derzeit nicht. Entsprechend schwierig gestaltet es sich, die Volkswagen-Vorstände mit externen Branchenkennern zu ersetzen. Seien es nun Stadler, Müller, Strotbek, Waltl, Sigi oder Voggenreiter.

Da sind sich auch die Headhunter in Deutschland einig. Zwar äußern sich die Branchenprimi prinzipiell nicht zu einzelnen Firmen und Personen. Aber grundsätzliche Einschätzungen geben sie durchaus ab. „Die Branche ist so klein, da wird es schwer, jemanden zu finden“, heißt es beispielsweise bei den Headhuntern von Egon Zehnder. Martin Stemmler, Senior Partner bei der Executive-Search- und Talent-Management-Beratung Korn Ferry, ergänzt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Unternehmen in den Diesel-Skandal verstrickt sind, ist leider recht hoch. Zulieferer und Autobauer arbeiten eng vernetzt. Da kann es weitere schwarze Schafe geben, die der Öffentlichkeit heute noch nicht bekannt sind.“

