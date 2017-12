Einer der bekanntesten Häftlinge Deutschlands ist seit November wieder in Freiheit. Thomas Middelhoff war 2014 zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen Untreue zulasten des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor verurteilt worden und ist nun vorzeitig entlassen worden. Viele Beobachter erklären den tiefen Fall des einstigen Top-Managers auch mit seiner Persönlichkeit. Hybris und Narzissmus hätten zu seinem Absturz und der Insolvenz des Konzerns beigetragen.

Kein Wunder also, dass Management-Professor Günter Stahl von der Wirtschaftsuniversität Wien auch den Fall Middelhoff in seiner aktuellen Studie zu Psychopathen in der Chefetage untersucht.