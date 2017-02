Mit der angeblich wachsenden Ungerechtigkeit in Deutschland hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz offenbar ein Thema gefunden, das ankommt. Da ist es nur konsequent, dass er verbal gegen die exzessive Vergütung deutscher Topmanager ins Feld zieht. Neue Gesetze sollen hier Grenzen setzen, etwa, indem variable Gehaltsbestandteile nur noch begrenzt steuerlich abgesetzt werden können. Zwar ist die Vergütung deutscher Vorstände längst nicht so stark gestiegen, wie Schulz‘ Rhetorik nahelegt. Trotzdem sind Missstände offensichtlich.

Ein regelmäßiges Ärgernis sei etwa, wenn der Bonus ohne Einschränkungen an den Aktienkurs gekoppelt werde, sagt Nick Huber, der bei der Deutschen Asset für die Abstimmungen zuständig ist. „Das kann etwa dazu führen, dass der Vorstand einen Bonus erhält, wenn der Aktienkurs infolge eines Übernahmeangebots steigt, obwohl er dazu nichts beigetragen hat.“

Ein häufiger Grund für die Ablehnung der Vergütungspläne sei auch die intransparente Zusammensetzung der Boni. „Häufig ist nicht nachvollziehbar, welche konkreten Ziele die Vorstände erreichen müssen und welche Bedeutung sie für das Unternehmen haben“, sagt Huber.

Die Deka, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, hat ihre Vorgaben für die Vergütung der Vorstände jüngst verschärft. Sie fordert nun etwa, dass die Boni sich an langfristigen Zielen orientieren, eine Höchstgrenze definiert ist und negative Entwicklungen den Bonus schmälern. Für diese und andere Ziele streiten die Fondsmanager seit neusten auch auch öffentlich etwa auf Hauptversammlungen. Das wäre früher undenkbar gewesen. „Intern hat sich die Sichtweise durchgesetzt, dass es für die Wertentwicklung unserer Beteiligungen förderlich ist, wenn wir uns aktiv einmischen“, sagt der für Corporate Governance zuständige Deka-Manager Michael Schmidt. „Das stärkt auch unsere eigene Reputation“. Im vergangenen Jahr hat die Deka sich mit den Tagesordnungen von 200 Unternehmen intensiv auseinander gesetzt. In diesem Jahr sollen es doppelt so viel sein. Die Folge ist, dass die Deka Beschlussvorschläge und auch Vergütungspläne laut Schmidt heute häufiger ablehnt als früher.