Der Weg an die Weltspitze war steinig, denn lange war Schempp nur in der Staffel erfolgreich. Mit jedem Sieg in der einen Disziplin stieg jedoch das Verlangen nach einer Medaille in der anderen Disziplin - und damit der Druck. Schempp fühlte sich zunehmend gelähmt.

Mit jedem Rennen wurde er schlechter - bis er sich nicht mehr auf die Medaille, sondern auf seine Leidenschaft am Sport fokussierte. Damit wurde er Weltmeister. Es ist nur ein kleiner Kniff, doch er machte den Unterschied. „Nur Menschen, die etwas aus Liebe oder Leidenschaft tun, sind auf Dauer erfolgreich“, so Baschab.