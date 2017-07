Margot Käßmann ist evangelisch-lutherische Theologin und Pfarrerin in verschiedenen kirchlichen Leitungsfunktionen. Käßmann war Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Ein guter Manager sei verlässlich, integer, übernehme Verantwortung – und die Mitarbeiter ernst. Dieser Typ sei aber selten, sagt die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Margot Käßmann. Die Folge: Angestellte verlieren das Vertrauen.

WirtschaftsWoche: Frau Käßmann, Sie plädieren für mehr christliche Werte in der Arbeitswelt. Wie passt diese Forderung zu einer Wirtschaft, in der es immer noch Niedrigverdiener gibt und Müttern die Rückkehr in Vollzeit verwehrt wird?

Margot Käßmann: Das sind Herausforderungen, die bislang gar nicht oder unzureichend angegangen worden sind. Natürlich sollte jeder Mensch ein Einkommen haben, von dem er leben kann. Und auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist noch einiges zu tun. Aber die Wirtschaft ist ja kein freischwebendes Gebilde. Nur die Menschen, die dahinter stehen, können die Bedingungen ändern. Die Manager müssen also Nächstenliebe lernen?

Ja, aber das ist gar nicht einfach. Denn Nächstenliebe umfasst nach dem christlichen Verständnis die Liebe zu Gott, zu sich selbst und eben zu dem Nächsten. Aber viele Manager haben meiner Meinung nach das Problem, dass Sie nicht mal sich selbst lieben. Sie müssen aber ganz bei sich sein, um anderen Respekt entgegenzubringen.

Und viele Manager sind ferngesteuert, weil sie nur den Profit und die Dividendenzahlung für ihre Anleger im Kopf haben?

Genau. Dabei liegt es an ihnen, dem Gewinnstreben um jeden Preis Grenzen zu setzen. Denn unendliches Wachstum, ohne dass dabei jemand auf der Strecke bleibt, gibt es nicht.

10 Tipps für den perfekten Chef Ein perfekter Chef macht Fehler Jeder Mensch macht Fehler, denn Menschen sind nicht perfekt. Durch diese Eigenschaft werden Menschen überhaupt erst liebenswert. Wichtig ist jedoch, dass wir um unsere Fehler wissen und Wege finden, wie diese Fehler behoben werden können. Fehler, richtig verstanden, führen zu einer Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und des Unternehmens.

... ist nicht perfekt Es ist daher verwunderlich, warum immer noch so viele Chefs meinen, dass sie perfekt sind. Eine solch grobe Selbstüberschätzung führt letztlich zu Arroganz und einem Stillstand an Wachstum (sowohl persönlich als auch unternehmerisch).





... verbessert sich ständig Darin liegt die Größe eines wirklich „perfekten“ Chefs. Er verwendet die Kenntnis seiner Fehler für die persönliche Weiterentwicklung. Gute Führungspersönlichkeiten meinen nicht, „jemand zu sein“, sondern verstehen sich als „jemand, der wird“ und zwar jeden Tag ein wenig mehr.

... ist Menschenfreund Eine wesentliche Eigenschaft von „perfekten“ Chefs ist, dass sie Menschen mögen. Viele so genannte Führungskräfte mögen aber nicht einmal sich selbst, geschweige denn andere Menschen. Unter solchen Umständen wird Führung nur schwer möglich sein. Um exzellent zu sein, muss man das, was man tut, lieben. Und um exzellent zu führen, muss man Menschen lieben.





... ist Teamplayer Der „perfekte“ Chef sagt und meint „Wir!“ und nicht „Ich!“ Er ist ein Teamspieler. Im 21. Jahrhundert werden nur Teams gewinnen und nicht Einzelspieler. Die Mondlandung beispielsweise war auch nicht das Werk eines einzelnen Menschen, sondern das mehrerer tausend Ingenieure, auch wenn die visionäre Kraft eines Wernher von Brauns dahinter stand. Aber er hätte es niemals alleine geschafft.





...fordert Menschen Der „perfekte“ Chef fordert Menschen heraus. Er will Leistung erleben und regt Menschen an, sie zu erbringen. Dabei orientiert er sich nur ungern am Durchschnitt, sondern an Spitzenleistungen. Der „perfekte“ Chef gibt sich mit dem zweitbesten Ergebnis nicht zufrieden.





... ist fachlich selten der Beste Von dem Gedanken, stets der Beste in allen Bereichen sein zu wollen, müssen sich Führungspersönlichkeiten trennen. Der „perfekte“ Chef konzentriert sich auf seine Stärken und seine Hauptaufgaben.





... verkörpert Werte Grundvoraussetzung eines „perfekten“ Chefs sind gelebte Werte, die von allen Mitarbeitern als Führungsgrundsätze empfunden werden. Nur so entsteht das viel geforderte Vertrauen.





... ist wirksam Letztlich geht es um das wesentliche: Der „perfekte“ Chef bewirkt, dass Menschen Ziele erreichen. Das Wesen guter Führung ist Wirksamkeit.





... ist offen für andere Wirklichkeiten Meistens halten wir unsere Meinung für die Wahrheit, basierend auf der Wirklichkeit, wie wir sie empfinden. Häufig entspricht unsere Wirklichkeit jedoch nicht der Realität. Der „perfekte“ Chef setzt sich auf den Stuhl des anderen. Wer durch die Augen anderer sieht, entdeckt eine Fülle von Wirklichkeiten. Quelle: Perspektive Mittelstand





Glauben Sie, dass diese moralischen Ansprüche in den nächsten Jahren mehr Gehör finden?

Ja, da bin ich optimistisch. Wir beobachten in den vergangenen Jahren eine neue Nachdenklichkeit. Die Shell-Jugendstudie etwa zeigt, dass die junge Generation sich von materiellen Werten entfernt. Dinge, die den jungen Leuten wichtig sind, sind nicht käuflich. Es geht um Familie, Freunde und Freiheit.

Bis diese Generation in den Chefetagen sitzt, dauert es noch etwas. Wie müssten sich heutige Manager präsentieren, um den Wandel auf den Weg zu bringen?

Der Schlüssel sind die drei Vs: Vertrauen, Verlässlichkeit, Verantwortung. Davon gab es in den vergangenen Jahren zu wenig in deutschen Unternehmen. Den ehrbaren Kaufmann gibt es immer seltener. Deshalb haben die Menschen den Respekt vor den wirtschaftlichen Eliten verloren. Sie misstrauen ihnen, weil sie für Korruption und Machtbesessenheit stehen.