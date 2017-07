Die Theorie ist klar, an der Umsetzung hapert es

Das wüssten die Unternehmen natürlich selbst - allerdings nur in der Theorie. Bei der Umsetzung hapere es dann, so seine Erfahrung. "Angekommen in dem Sinne, dass sich etwas verändern muss, ist das Thema überall. Aber es geht ja nicht nur darum, auch irgendetwas mit Social Media zu machen oder einen Online-Shop anzubieten, sondern das Geschäftsmodell zu hinterfragen, einzureißen und neu aufzubauen. Und was das bedeutet, ist überhaupt nicht angekommen."

Wie Studien zeigen, liegt es häufig auch an der Struktur der Unternehmen, dass sie sich mit Innovationen so schwer tun. So zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Kienbaum zusammen mit der Jobbörse StepStone, dass Unternehmen mit flachen Hierarchien innovativer sind: 61 Prozent der Firmen, die mit wenigen Hierarchiestufen auskommen, bringen aus Sicht ihrer Mitarbeiter besonders gut neue Ideen hervor. Im Gegensatz dazu wird nur ein Drittel der Unternehmen, die stark hierarchisch organisiert sind, von seinen Mitarbeitern als besonders innovativ eingeschätzt.