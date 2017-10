Ein erfolgreiches Unternehmen braucht eine umfassende Digitalstrategie. Das glauben zumindest viele junge Deutsche, die in Zukunft das elterliche Familienunternehmen führen sollen. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hat 137 dieser potentiellen Nachfolger gefragt, wie sie über die Zukunft ihres Familienunternehmens denken. 75 Prozent davon sagten: „Ohne Digitalstrategie wird das nichts“, wie aus der Studie "Same passion, different paths" zeigt. Die Eltern, die den Betrieb derzeit noch leiten, seien dagegen eher skeptisch, was die Pläne ihrer Kinder angeht.

"Digitalisierung kann doch keiner mehr hören"

Michael Bednar-Brandt, der bei dem amerikanischen Softwarehersteller Oracle für die Digitale Transformation in Europa und dem Nahen Osten zuständig ist, macht in seiner Arbeit eine abweichende Erfahrung. "Digitalisierung kann keiner mehr hören“, sagt er. „Worum es jetzt geht, ist machen." Und das sei in den Unternehmen – unabhängig von der Generation – auch angekommen. Auch wenn es nach wie vor mehr Fragen als Antworten gebe. "Die Unternehmen haben in der Regel ganz viele, iterative Ideen, sie kämpfen nur mit der Umsetzung”, sagt er. Und genau das führe häufig zu Frust, heißt es bei PwC. "Während die junge Generation darauf brennt, ihre Ideen schnell umzusetzen, ist die ältere Generation zögerlich“, so Peter Bartels, Mitglied der Geschäftsführung bei PwC und Leiter des Bereichs Familienunternehmen und Mittelstand.