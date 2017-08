Die Ergebnisse: 74 Prozent der Befragten haben sich bereits mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. 80 Prozent glauben, dass es sehr wichtig ist, diesen Aspekt der Unternehmensführung auch irgendwie in die Unternehmensstrategie zu integrieren. Allerdings hat erst jedes zweite Unternehmen auch eine Strategie, wie es Nachhaltigkeit definiert und wie die sich in die Unternehmensführung integrieren lässt.

Die Finanzierung von Projekten ist dabei gar nicht das Problem, wie die Studie zeigt. 28 Prozent der Befragten haben sogar ein eigenes Budget für ihre CSR-Maßnahmen. Bei 70 Prozent wird das Geld aus anderen Töpfen verwendet. Das bedeutet: Wurden gerade neue Schreibtische für die Buchhaltung bestellt, ist für das geplante Wasserschutzprojekt kein Geld mehr da.

Auch seien die Aktivitäten oftmals sehr unstrukturiert. Die Personalabteilung organisiert den ehrenamtlichen Einsatz beim Sommerfest des Kindergartens, die Marketingabteilung bewirbt eine Aufforstungsaktion im örtlichen Naturschutzgebiet. An einer Koordination aller Aktionen und Plänen fehlt es - offenbar aus Personalmangel und Zeitknappheit. Nur zehn Prozent der Befragten haben eine eigene Abteilung für derartige Themen, beim großen Rest kümmert sich die Personalabteilung oder das Marketing nebenbei darum.

Knapp zusammengefasst: „Die meisten mittelständischen Unternehmen wollen – können aber nicht“, sagt Martin Weinand, Partner bei Baker Tilly und Co-Autor der Studie. „Die Erklärung dieses Phänomens ist in unseren Augen auch gleich der Lösungsansatz: Es fehlt die verbindliche Orientierung, so wie sie in anderen Unternehmensbereichen vorgegeben ist, wo es primär und unmittelbar um Profitabilität geht.“

CSR-Berichte werden nicht überprüft

„Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse der Studie jedoch, dass die befragten Unternehmen bereits zahlreiche CSR-Maßnahmen umsetzen und in den Bereichen Gesellschaft, Mitarbeiter und Umwelt sehr aktiv sind“, heißt es in der Studie. Sie seien stark in ihrem Umfeld verwurzelt und engagieren sich dort. Von den Kunden wird das laut Untersuchung in der Regel auch positiv aufgenommen. Bei Konzernen werde dagegen dasselbe Engagement, „schon mal mit Greenwashing in Verbindung gebracht“. Allerdings müssen die Konzerne zumindest Buch darüber führen, wie ihr Engagement konkret aussieht - das müssen Mittelständler nicht. Doch ist diese seit Januar 2017 geltende Verpflichtung der börsennotierte Unternehmen, einen CSR-Bericht zu schreiben, nur gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Denn anders als bei der Bilanzierung findet beim CSR-Bericht keine inhaltliche Prüfung statt. Der Bericht ist also im Zweifelsfall das chlorfrei gebleichte Papier nicht wert, auf dem er steht.