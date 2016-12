Alle sechs Jahre wechseln deutsche Aktiengesellschaften im Durchschnitt ihren Vorstandschef. Herbert Hainer hat bei Adidas mehr als doppelt so lange durchgehalten. Im Oktober 2016, nach mehr als 15 Jahren an der Spitze des fränkischen Sportartikelherstellers, hat er den Stab an Kasper Rorsted übergeben, der von Henkel kam. 2017 räumt ein weiterer Topmanager, der sein Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat, seinen Chefsessel: Im April endet die Ära Nikolaus von Bomhards bei der Munich Re. Er hatte den Vorstandsvorsitz beim weltgrößten Rückversicherer 2004 übernommen. Nun rückt Joachim Wenning nach.

Es bleibt dabei: An die Spitze eines Dax-30-Unternehmens wird es wohl auch 2017 keine Frau schaffen. Auch insgesamt bleibt die große Frauenoffensive in den Vorstandsetagen aus. Nur drei neue Gesichter finden sich unter den weiblichen Dax-Vorständen: Sabine Eckhardt bei ProSiebenSat.1 Media, Britta Seeger bei Daimler, und im BASF-Vorstand wird Saori Dubourg einrücken. Dagegen geht Margret Suckale bei BASF in den Ruhestand. SAP beließ es beim Ankündigen, nachdem es schon nicht gelang, die zwei ehemaligen weiblichen Vorstandsmitglieder Angelika Dammann und Luisa Delgado zu halten.