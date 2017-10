Spätestens seit WannaCry, einer Ransomware, die im Mai dieses Jahres unzähligen Firmen den Zugriff auf ihre Daten verwehrte und wichtige Prozesse lahmlegte, ist klar: Unternehmen stehen in einer existenziellen Abhängigkeit von ihren Unternehmensdaten. Ohne Zugriff auf ihre Daten können 67 Prozent von ihnen gar nicht oder nur wenige Stunden produktiv arbeiten, ohne wirtschaftlichen Schaden zu erleiden, wie eine aktuelle Umfrage unter Kleinunternehmern zeigt.

Neben wirtschaftlichen Konsequenzen eines möglichen Datenverlusts kommen aber auch rechtliche Folgen auf die betroffenen Unternehmen zu. Denn auch für Kleinunternehmen gelten in Deutschland eine Reihe an gesetzlichen Aufbewahrungspflichten insbesondere des Steuer- und Handelsrechts – auch für Unterlagen in elektronischer Form.