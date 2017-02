Boni gelten als Mitauslöser der schweren Finanzkrise der Jahre 2008/2009, weil sie Banker zu hohen Risiken verleiteten. Daher gibt es inzwischen strengere Regeln. „Gerade im Bankenbereich ist diese massive Verschärfung der Boni-Vorschriften folgerichtig“, argumentiert Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. „Denn bei der Aufarbeitung der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass die Feststellung eines möglichen Fehlverhaltens mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann“, schrieb der CDU-Politiker jüngst in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“.

Topbankern soll es bei Verfehlungen künftig an den Geldbeutel gehen: Haben sie sich Gravierendes zu Schulden kommen lassen oder massive Verluste verursacht, sollen sie bereits erhaltene Boni zurückzahlen müssen. Das sieht die neugefasste Institutsvergütungsverordnung vor, die zum 1. März in Kraft tritt.

Was droht diesen Bankmanagern?

Wenn ein Top-Banker „maßgeblich“ am Entstehen von erheblichen Verlusten oder Strafen für das Institut beteiligt beziehungsweise dafür verantwortlich war, soll der bereits gezahlte Bonus bis zu sieben Jahre zurückgefordert werden können. Das gilt auch für den Fall, dass der Manager relevante externe oder interne Verhaltensregeln „in schwerwiegendem“ Maß verletzt hat.

Ist das in der Praxis so einfach feststellbar?

In der Praxis dürfte das nach Einschätzung von Petra Knab-Hägele, Leiterin des Bankenbereichs bei der Unternehmensberatung hkp-Group, allerdings nicht immer ganz einfach zu klären sein: „Was ist ein erheblicher Verlust, was ist maßgeblich“. Greift ein Banker in die Kasse oder beteiligt sich an Manipulationen beispielsweise von Zinssätzen wie im Libor-Skandal, dürfte der Bonus futsch sein. „Es muss sich um gravierende Taten handeln, daher werden wir wohl nicht allzu häufig erleben, dass Kreditinstitute, die Bonuszahlung zurückfordern“, sagt die Expertin.