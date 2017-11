Was ist daran falsch? Dass zwischen der angeblichen Kultur und der tatsächlich gelebten Kultur oft ein Riesenunterschied ist. Und schon findet man entweder keine Bewerber – oder die Falschen.

WirtschaftsWoche Online: Herr Rechsteiner, in Ihrer Studie „360° Cultural Fit-Studie für die IT-Branche“ beschäftigen Sie sich mit der Unternehmenskultur und deren Auswirkungen auf das Recruiting. Worin besteht der Zusammenhang? Frank Rechsteiner: Niemand kümmert sich um die Unternehmenskultur, wenn es kein Problem gibt. Und das taucht meist im Recruiting auf. Da heißt es dann: Wir sind die Firma X, bei uns arbeitet man soundso und wir suchen Leute, die zu uns passen.

Wie ermittelt man denn die eigene Unternehmenskultur? Da sagt doch die Personalabteilung etwas ganz anderes als die Mitarbeiter in der Produktion. Wichtig ist, Team- oder Abteilungsweise vorzugehen. Jedes Team hat ja seine ganz eigenen Besonderheiten, mit denen ein neuer Kollege umgehen muss. Im Vertrieb arbeiten ganz andere Menschen, als im Maschinenbau. An diese Teams geben wir in einem ersten Schritt Fragebögen aus.

Was fragen Sie die Leute?

Das sind die Klassiker: Wie wird kommuniziert? Trifft man sich persönlich, werden Anordnungen per Mail verschickt, wie werden Entscheidungen getroffen, wie wird geführt? So etwas.

Dasselbe fragt die Personalabteilung bei der Mitarbeiterbefragung doch auch.

Deshalb gehen wir in einem zweiten Schritt in Interviews mit den Mitarbeitern. Die sind da erstaunlich offen. Dann merkt man auch, wenn zuvor strategische Antworten gegeben wurden. Im dritten Schritt gehen wir in Teammeetings und beobachten, wie die Gesprächskultur aussieht, wie miteinander gesprochen wird. Wer ist Wortführer, wer kommt zu spät? Wie werden Entscheidungen getroffen?

Und dann schreiben die Unternehmen in ihre Stellenanzeige: "Die Mitarbeiter in unserer Buchhaltung sind soundso, unsere Personalabteilung tickt dagegen ganz anders"? Oder bleibt es dann doch bei "Unser Unternehmen ist jung und dynamisch"?

Grundsätzlich machen wir solche Tests nur bei den Abteilungen aus dem Kerngeschäft, also den operativen Bereichen, nicht von der Buchhaltung oder der Personalabteilung. Von diesen Teams lässt sich auf der Metaebene schon ganz gut auf das Gesamtunternehmen schließen. Die Frage ist aber letztlich immer: Welche Botschaft wollen Sie senden? Danach müssen Sie Ihre Stellenanzeigen ausrichten.