"Man braucht eine gewisse Grundzufriedenheit mit sich"

Ist es überhaupt realistisch, den Körper einmal auf null zu setzen und zu glauben, danach habe man sein Leben im Griff?

Wilhelmi: Wir setzen die Leute ja nicht auf null und tun sonst nichts. Wir üben mit unseren Gästen schon hier ein, was sie für den Alltag brauchen. Viele machen dann zu Hause weiter – Ernährungsumstellung, Sport.

Poletto: Ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich eine Benchmark setzt und sagt: Ab da ist gut. Ich bin 1,58 Meter groß. Ich werde nie mehr Modelmaße erreichen. Da muss man sagen, ich bin eben untergroß und nicht übergewichtig (lacht). Man braucht eine gewisse Grundzufriedenheit mit sich. Man darf nicht zu streng zu sich selbst sein.

Wilhelmi: Bei meinem Großvater hieß das noch sündigen. Wenn da ein Gast in die Stadt ging und dort etwas aß oder trank, hatte der gesündigt. Das Ganze mit moralischen Begriffen aufzuladen, das bringt überhaupt nichts. Die Spanier oder Italiener trinken schon mittags mal ein Glas Rotwein, sind aber nicht übergewichtiger oder sterben früher als wir.

Ein Volkswirt würde sagen, die Mittelmeerländer hinken deswegen hinterher, während der eher protestantische Norden auch ökonomisch besser ist.

Poletto: Das ist ja harter Tobak.

Wir stehen am Anfang des Luther-Jahres...

Wilhelmi: Die Deutschen sind keine großen Genießer, stimmt schon.

Poletto: Und entsprechend spaßbefreit. In Italien gibt es ein schönes Essen am Mittag, da gibt es dann einen Wein dazu. Es ist eine andere Art, auf das Leben zu blicken. Deutsche Manager waren vor einem Jahrzehnt auch noch genussorientierter.

Wilhelmi: Es ist sicher so, dass auf eine Mode die andere folgt, auf ein Extrem das andere. Dieser extreme Fitnesswahn einiger Manager ist aber auch schon fast wieder vorbei. Weil sie gemerkt haben, wenn sie mit der gleichen Besessenheit aus dem Job auch den Sport verfolgen, dann ist das ungesund. Man braucht Zeiten des Genusses, der Ruhe und der Muße. Das trägt mehr zu Leistungsfähigkeit bei als Leistung in allen Lebenslagen. Das Thema Burn-out jedenfalls, das vielleicht etwas modisch verkommen ist, kennen wir seit 50 Jahren, das hat sicher auch mit diesem Leistungswahn zu tun.

Poletto: Burn-out ist aber das falsche Wort, weil man es zu leicht benutzt.

Wilhelmi: Das richtige Wort wäre Erschöpfungsdepression.

Poletto: Dann würden es weniger sagen. Burn-out ist zu schick. Es klingt nach einem Menschen, der mal wahnsinnig viel geleistet hat und deswegen Pause braucht.

Fünf Tipps zur Stressbewältigung Auch mal Nein sagen Sagen Sie auch mal „Nein“. Haben Sie gerade keine Kapazitäten für eine neue Aufgabe oder ein Projekt, sagen Sie frühzeitig Bescheid. Selbstverständlich gibt es Situationen, in denen Sie mit „Ja“ antworten müssen. Aber vielleicht hat ein Kollege gerade mehr Zeit oder die Aufgabe ist doch nicht ganz so dringend.

Niemand ist perfekt Niemand ist perfekt, stellen Sie daher keine zu hohen und unrealistischen Erwartungen an sich selbst. Damit blockieren Sie sich nur.

Auslöser identifizieren Identifizieren Sie die Auslöser. Jeder Mensch gerät durch andere Dinge unter Druck. Um einen Überblick zu behalten, hilft es, sich eine Liste mit seinen persönlichen Stressfaktoren anzulegen. Stört Sie zum Beispiel das ständige „Pling“ eingehender E-Mails, stellen Sie den Computer auf lautlos und bestimmen Sie einen festen Zeitraum, in dem Sie Mails beantworten.

Stress nicht unterdrücken Stress zu unterdrücken, ist auf lange Sicht keine Lösung. Früher oder später wird er wieder hochkommen. Um das zu vermeiden, sprechen Sie darüber mit einem Kollegen und beziehen Sie auch ihren Chef mit ein. Allein das Gefühl, aktiv etwas gegen den Stress zu tun, hilft bei der Bewältigung.

Sport machen Machen Sie Sport – Bewegung ist eine gute Methode, um Stress entgegen zu wirken. Ein kurzer Spaziergang zur Kantine oder morgens eine Station früher aussteigen, hilft Ihnen bei der Stressbewältigung. Nehmen Sie die Treppe statt den Aufzug und laufen Sie zum übernächsten Drucker statt zum nächsten.

Helfen diese ganzen digitalen Selbstvermesser eigentlich dabei, bewusster auf den Körper zu hören?

Wilhelmi: Das ist wie früher Kalorien zählen. Das kann man machen, aber es gibt ihnen letztlich nur einen Mittelwert. Man weiß doch eigentlich auch so, was gut ist.

Poletto: Sie helfen nicht wirklich, aber ich find ja solche Sachen immer super.

Wilhelmi: Ich habe ein Navigationsgerät im Auto. Wenn ich ein Ziel programmiert habe und mir das Gerät die Ankunftszeit anzeigt, versuche ich, diese Zeit zu schlagen, den Computer zu besiegen. So ist das mit den Apps auch.

